Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»

08.08.2019 17:30

Путин начал разбор полетов среди своих после разговоров с Зеленским

Из Кремля поступило распоряжение ликвидировать идиотов, сообщает znaj.

В резиденции Президента РФ началась страшная паника после телефонного разговора Владимира Путина с украинским главой Владимиром Зеленским.

Прессе пока неизвестны темы, которые обсуждали президенты двух государств, однако через считанные часы после разговора Кремль начал давать срочные распоряжения.

Напомним, что разговор состоялся в среду, 7 августа.

«Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», — цитирует издание слова нашего гаранта.

После разговора президентов боевики ДНР запаниковали. Если вчера они трубили во всеуслышание, что убили четверых украинских ребят во время обстрела, то сегодня говорят, что не они это сделали.

Из Кремля поступило распоряжение незамедлительно ликвидировать идиотов, которые поставили под удар международной общественности президента РФ Путина.

«Представительством «ДНР» в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих вооружённых формирований Украины, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удалённости наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения», — сообщают представители боевиков ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

После телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин также согласился на обмен пленными.

«Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц», — констатирует пресс-служба российского президента Путина.

Источник: https://politeka.net