Разведка сообщила о подготовке «Л/ДНР» к наступлению

08.08.2019 17:48

Путинские боевики на Донбассе, невзирая на объявленный режим перемирия, начали усиливать свои позиции и приступили к проведению учений по наступательной тематике, применяя в них тяжелое вооружение. Как передает replyua.net, об этом сообщили в Главное управлении разведки Минобороны Украины. В частности, вышеупомянутые мероприятия проводятся в соединениях и частях «1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ».



Так, еще с 5 августа началось обучение ротных тактических групп российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, которые усилили танками и артиллерией, во время которых отрабатываются вопросы преодоления (форсирование) водных препятствий на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы.



Напомним, что вчера, 7 августа, на Донбассе подконтрольные Российской Федерации десять раз нарушили запрет на использование оружия, в результате чего украинские Вооруженные силы понесли новые потери. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.