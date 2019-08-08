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Разведка сообщила о подготовке «Л/ДНР» к наступлению
Путинские боевики на Донбассе, невзирая на объявленный режим перемирия, начали усиливать свои позиции и приступили к проведению учений по наступательной тематике, применяя в них тяжелое вооружение. Как передает replyua.net, об этом сообщили в Главное управлении разведки Минобороны Украины. В частности, вышеупомянутые мероприятия проводятся в соединениях и частях «1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ».
Так, еще с 5 августа началось обучение ротных тактических групп российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, которые усилили танками и артиллерией, во время которых отрабатываются вопросы преодоления (форсирование) водных препятствий на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы.
Напомним, что вчера, 7 августа, на Донбассе подконтрольные Российской Федерации десять раз нарушили запрет на использование оружия, в результате чего украинские Вооруженные силы понесли новые потери. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, наступление
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