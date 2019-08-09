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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» перемещают гаубицы и минометы

09.08.2019 12:42
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Боевики «ДНР» перемещают гаубицы и минометы

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области буксируют гаубицы и минометы. Кроме того, боевики вывели тяжелое вооружение из мест хранения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«5 августа СММ зафиксировала 7 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) вблизи н. п. Михайловка (74 км к юго-востоку от Донецка).
5 августа Миссия констатировала отсутствие 21 буксируемого миномета (ПМ-38, 120 мм) и 28 буксируемых гаубиц (Д-30)».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, вооружение, ДНР, боевики, гаубицы, минометы
 
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