Члены НВФ заявили о «попытке прорыва ВСУ» и гибели «военного»

09.08.2019 17:59

В неподконтрольном Украине в Новоазовском районе Донецкой области был убит член НВФ.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Представители НВФ заявили, что в районе позиции «ДНР» «Рассвет» в окрестностях поселка Сосновое в Новоазовском районе около 23:03 якобы «ДРГ ВСУ пыталась осуществить прорыв».

В ОРДО уточнили, что член НВФ получил смертельные ранения.