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Члены НВФ заявили о «попытке прорыва ВСУ» и гибели «военного»
09.08.2019 17:59
В неподконтрольном Украине в Новоазовском районе Донецкой области был убит член НВФ.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
Представители НВФ заявили, что в районе позиции «ДНР» «Рассвет» в окрестностях поселка Сосновое в Новоазовском районе около 23:03 якобы «ДРГ ВСУ пыталась осуществить прорыв».
В ОРДО уточнили, что член НВФ получил смертельные ранения.
Теги: Донбасс, гибель, Новоазовский район, прорыв, ДНР, потери, ВСУ, НВФ, ДРГ
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