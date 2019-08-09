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Архив - Донецкая область

Члены НВФ заявили о «попытке прорыва ВСУ» и гибели «военного»

09.08.2019 17:59
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Члены НВФ заявили о «попытке прорыва ВСУ» и гибели «военного»

В неподконтрольном Украине в Новоазовском районе Донецкой области был убит член НВФ.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Представители НВФ заявили, что в районе позиции «ДНР» «Рассвет» в окрестностях поселка Сосновое в Новоазовском районе около 23:03 якобы «ДРГ ВСУ пыталась осуществить прорыв».

В ОРДО уточнили, что член НВФ получил смертельные ранения.



Теги: Донбасс, гибель, Новоазовский район, прорыв, ДНР, потери, ВСУ, НВФ, ДРГ
 
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