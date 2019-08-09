- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны07:48
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»21:07
- Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе20:30
- Разведка сообщила о подготовке «Л/ДНР» к наступлению17:48
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»17:30
- Ситуация на Донбассе не является полностью управляемой - Шабовта16:42
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Украинские правозащитники сообщили о ряде арестов в Донецке09:16
Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
В оккупированном Донецке случилось ЧП, о котором молчат кремлевские ставленники. В Реке Кальмиус уже массово дохнет рыба. В Сети появилось жуткое видео из Донецка. Его обнародовал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В оккупированном Донецке прошел серьезный выброс неизвестной отравы в реку. Узнали о нем жители города не от местных ставленников Кремля, которые продолжают молчать о ЧП. Катастрофа всплыла на поверхность вместе с мертвой рыбой и другими речными обитателями Кальмиуса. "Дно усеяно (трупами рыбы и раков - ред.)... Люди купаются и всем все пофиг. Не знаю, что был за выброс. Но людей это не беспокоит", - сокрушается на видео житель Донецка.
Примечательно, что таинственное ЧП случилось в самый разгар купального сезона. Однако оккупанты и не думают закрывать пляжи - в отравленной воде купаются дончане, в том числе, дети. Более того, люди ловят для употребления в пищу рыбу и раков, которых еще не успела убить неизвестная отрава.
Теги: Донецк, Донбасс, отравление, рыба, катастрофа
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны07:48
- СБУ нанесла новый "удар" по "ЛНР" – подробности07:29
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»21:07
- Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе20:30
- Разведка сообщила о подготовке «Л/ДНР» к наступлению17:48
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»17:30
- Ситуация на Донбассе не является полностью управляемой - Шабовта16:42
- Главари ОРДО пообещали погасить задолженность сотрудникам КП «Вода Донбасса»14:30
- Нет предела возмущению: в банкоматах оккупированного Донецка закончились деньги10:46
- Один из главарей ОРДО назвал причину продолжения боевых действий10:15
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны07:48
- СБУ нанесла новый "удар" по "ЛНР" – подробности07:29
- Врачи назвали неожиданный залог хорошего сна22:26
- После визита Зеленского Закарпатская таможня резко начала наполнять государственный бюджет Украины21:45
- Квартал 95 нашел замену Зеленскому: Кошевой впервые раскрыл правду21:21
- «Стрелять по гражданским»: Басурин в прямом эфире «слил с потрохами» Скабеевой планы боевиков «ДНР»21:07
- Как мстит каждый знак Зодиака: знайте, с кем нужно быть особо осторожным20:47
- Главари ОРДО анонсировали «испытание ВСУ новых видов оружия» на Донбассе20:30
- Массовые задержания всколыхнули Украину, это только начало20:13
- В Турции произошло мощное землетрясение: десятки пострадавших19:48
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- В чем опасность пластиковой упаковки19:14
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»
- Озвучены новые условия растаможки "евроблях"