Манекин рассказал о задержании в Донецке «местных активистов»

09.08.2019 20:53

Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцсети сообщил об аресте местной активистки Елены Коровкиной и ее «единомышленников», которые якобы планировали создать новую политическую партию в ОРДО.

Манекин отмечает, что получил сообщения из России и источников в ОРДО, что «МГБ ДНР» «увезли активистов» в наручниках:

«Пришло несколько сообщений, в том числе, из РФ, но и из Донецка о том, что всех участников собрания Коровкиной увезли в МГБ. В наручниках.

Весь вечер, как водится в таких случаях, сообщения шли потоком. Писали мамы, соратники задержанных, обычные люди (в Донецке, как известно, ничего не бывает тайным, особенно, аресты). Через пару часов начали поступать сообщения от самих задержанных: по крайней мере, часть из них, после „профилактической беседы“, отпустили. Внешне ситуация выглядит так, что проукраинские власти ДНР преследуют сторонников пророссийского курса республик, причем в преддверии возможной встречи Волкера и Суркова».

По мнению Манекина, такими действиями главарь ОРДО Денис Пушилин «делает из задержанных на встрече Коровкиной героев и выступает против коренных чаяний населения Донбасса и России», передает donpress.com.

Также, Манекин добавил:

«Что касается арестованных, то полагаю, что в течении дня объективная информация станет доступна. Конечно, ребят нужно освобождать! Держать за решеткой их не за что!».