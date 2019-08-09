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Манекин рассказал о задержании в Донецке «местных активистов»
Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцсети сообщил об аресте местной активистки Елены Коровкиной и ее «единомышленников», которые якобы планировали создать новую политическую партию в ОРДО.
Манекин отмечает, что получил сообщения из России и источников в ОРДО, что «МГБ ДНР» «увезли активистов» в наручниках:
«Пришло несколько сообщений, в том числе, из РФ, но и из Донецка о том, что всех участников собрания Коровкиной увезли в МГБ. В наручниках.
Весь вечер, как водится в таких случаях, сообщения шли потоком. Писали мамы, соратники задержанных, обычные люди (в Донецке, как известно, ничего не бывает тайным, особенно, аресты). Через пару часов начали поступать сообщения от самих задержанных: по крайней мере, часть из них, после „профилактической беседы“, отпустили. Внешне ситуация выглядит так, что проукраинские власти ДНР преследуют сторонников пророссийского курса республик, причем в преддверии возможной встречи Волкера и Суркова».
По мнению Манекина, такими действиями главарь ОРДО Денис Пушилин «делает из задержанных на встрече Коровкиной героев и выступает против коренных чаяний населения Донбасса и России», передает donpress.com.
Также, Манекин добавил:
«Что касается арестованных, то полагаю, что в течении дня объективная информация станет доступна. Конечно, ребят нужно освобождать! Держать за решеткой их не за что!».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, арест, ДНР, Пушилин, соцсети, МГБ, Волкер
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