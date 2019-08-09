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Архив - Донецкая область

На Донбассе спецназ ВСУ подняли по тревоге из-за генеральских носков

09.08.2019 15:20
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На Донбассе спецназ ВСУ подняли по тревоге из-за генеральских носков

Генерал заставил группу элитного подразделения Вооруженных сил Украины привезти ему носки прямо на передовую.

Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук рассказал о самодурстве одного из генералов армии, который заставил группу элитного подразделения Вооруженных сил Украины привезти ему прямо на передовую носки. Причем, на пакете с носками был гриф "секретно".

"Группа элитного подразделения ВСУ получила приказ как можно скорее доставить одному генералу пакет, имеющий гриф секретности. На самый передок. Рискуя своей жизнью и понимая важность поставленной задачи, спецназ выполнил свою задачу", – пишет Макарук в Facebook, передает glavred.info.

По его словам, уже на месте военные передали пакет лично в руки генералу. Он сразу его вскрыл при бойцах.

"И достал оттуда носки, которые таким образом ему передали... Группу спецназа поднимали по полной боевой, чтобы доставить носки...", – возмутился Макарук.

В комментариях пользователи засомневались, не байка ли это. Также звучали предположения, что это могла быть своего рода отработка маршрута или тренировка. Также звучали и гневные, и шутливые замечания.



Теги: Донбасс, носки, спецназ, генерал, пакет, ВСУ, тревога, соцсети
 
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