- В Шахтерске мужчина бросил в подъезд дома гранату15:01
- Боевики «ДНР» перемещают гаубицы и минометы14:22
- На КПВВ «Майорск» скончался пожилой мужчина14:03
- Ситуация в ООС: боевики снова нарушили режимы тишины12:59
- НВФ применили на Донбассе гранатометы различных систем12:20
- Оккупанты РФ усилили удары по позициям ВСУ на Донбассе: что творится на передовой12:01
- Боевики «ДНР» размещают военную технику в населенных пунктах11:19
- Ситуация на пунктах пропуска: На всех КПВВ большие автомобильные очереди11:02
- ЕС закроет въезд жителям "Л/ДНР" с российскими паспортами: известны важные детали 09:50
- Вместо запаха моря – запах мусора: В соцсетях обсуждают Седово08:03
На Донбассе спецназ ВСУ подняли по тревоге из-за генеральских носков
Генерал заставил группу элитного подразделения Вооруженных сил Украины привезти ему носки прямо на передовую.
Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук рассказал о самодурстве одного из генералов армии, который заставил группу элитного подразделения Вооруженных сил Украины привезти ему прямо на передовую носки. Причем, на пакете с носками был гриф "секретно".
"Группа элитного подразделения ВСУ получила приказ как можно скорее доставить одному генералу пакет, имеющий гриф секретности. На самый передок. Рискуя своей жизнью и понимая важность поставленной задачи, спецназ выполнил свою задачу", – пишет Макарук в Facebook, передает glavred.info.
По его словам, уже на месте военные передали пакет лично в руки генералу. Он сразу его вскрыл при бойцах.
"И достал оттуда носки, которые таким образом ему передали... Группу спецназа поднимали по полной боевой, чтобы доставить носки...", – возмутился Макарук.
В комментариях пользователи засомневались, не байка ли это. Также звучали предположения, что это могла быть своего рода отработка маршрута или тренировка. Также звучали и гневные, и шутливые замечания.
Теги: Донбасс, носки, спецназ, генерал, пакет, ВСУ, тревога, соцсети
- "На Донбасс не приедет", - в России в драке убит спецназовец ГРУ Белянкин
- На Донбассе после обстрела исчез боец - в рядах ВСУ бьют тревогу
- У ВСУ есть военный план для Донбасса: генерал озвучил приоритеты Генштаба
- Майкл Щур проходит армейскую службу и не забывает о журналистике (ВИДЕО)
- Резонансный приговор украинскому генералу: Муженко выступил с заявлением
- Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО
- В Шахтерске мужчина бросил в подъезд дома гранату15:01
- Боевики «ДНР» перемещают гаубицы и минометы14:22
- На КПВВ «Майорск» скончался пожилой мужчина14:03
- Ситуация в ООС: боевики снова нарушили режимы тишины12:59
- НВФ применили на Донбассе гранатометы различных систем12:20
- Оккупанты РФ усилили удары по позициям ВСУ на Донбассе: что творится на передовой12:01
- Боевики «ДНР» размещают военную технику в населенных пунктах11:19
- Ситуация на пунктах пропуска: На всех КПВВ большие автомобильные очереди11:02
- ЕС закроет въезд жителям "Л/ДНР" с российскими паспортами: известны важные детали 09:50
- Вместо запаха моря – запах мусора: В соцсетях обсуждают Седово08:03
- В Шахтерске мужчина бросил в подъезд дома гранату15:01
- Безсмертный сделал жесткое заявление по выходу Украины из Минских переговоров. ВИДЕО14:39
- Huawei представила собственную операционную систему14:30
- Боевики «ДНР» перемещают гаубицы и минометы14:22
- На КПВВ «Майорск» скончался пожилой мужчина14:03
- Нардеп из партии Медведчука сделал скандальное заявление по Донбассу. ВИДЕО13:39
- Российский Боинг пролетел над Украиной 13:18
- Ситуация в ООС: боевики снова нарушили режимы тишины12:59
- Экс-президента арестовали: появилось срочное решение суда, «уже схватили силовики»12:42
- НВФ применили на Донбассе гранатометы различных систем12:20
- Зеленскому пророчат сразу три войны: что об этом известно?08:41
- Названы продукты, которые нельзя есть на голодный желудок19:15
- Названы болезни, о которых сигнализирует шум в ушах17:12
- Развенчан популярный миф о кофе15:17
- Еще одно лекарство попало под запрет в Украине12:02
- Зеркальная дата: что сулит восьмерка и как привлечь деньги и удачу11:46
- Мужчине вместо инъекции ботокса сделали обрезание09:30
- Медики рассказали, как отличить поддельные лекарства от настоящих07:28
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Врачи назвали расслабляющие напитки для хорошего сна22:12
- Затопление территорий обнажило гигантское поселение инопланетян в болотах Карелии
- Гиркин сделал мрачный прогноз по финансированию ОРДЛО
- Путин после разговора с Зеленским дал срочный указ: «ликвидировать идиотов на Донбассе»
- Оккупанты нарушили перемирие и пошли в атаку на Донбассе: у ВСУ много погибших - такого не было давно. ВИДЕО
- "Вот это дичь!" - соцсети взорвало фото голого боевика "ДНР": такого на Донбассе еще не было
- ВСУ подняты по тревоге, идут в атаку: в «ДНР» паника
- Соратники жестко подставили Зеленского, гремит скандал: «уже задействованы детекторы лжи»
- Донецк потрясла загадочная катастрофа, о которой молчат оккупанты - последствия уже видны
- Зеленский подписал закон о тарифах на электричество для домашних солнечных станци
- Зеленский допустил роковую ошибку, всплыла правда о ситуации на Донбассе: «в руках у Путина…»