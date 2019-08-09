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На Донетчине ребенок попал в больницу после укуса ежа
09.08.2019 16:20
В Дружковке (Донецкая обл.) ребенок попал в больницу после укуса ежа. Пишут Донецкие новости.
Ребенок был укушен возле одного из супермаркетов, после чего попал в больницу. Медики предприняли все необходимые действия и назначили курс вакцинации.
«При укусе любыми животными мы назначаем курс профилактических прививок от бешенства и столбняка – всех инфекций, передающихся через рану. Лиса, ежик, летучая мышь – все это плотоядные млекопитающие, которые с высокой вероятностью могут быть переносчиками бешенства. Поэтому родителям стоит быть внимательными и при возникновении подобных ситуаций обращаться в больницу», – сообщила заместитель главного врача ЦГКБ по медицинской части Ольга Куницкая.
Теги: Донбасс, ребенок, укус, еж, больница, Дружкова
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