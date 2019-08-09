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Архив - Донецкая область

На КПВВ «Майорск» скончался пожилой мужчина

09.08.2019 14:03
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На КПВВ «Майорск» скончался пожилой мужчина

На КПВВ «Майорск» скончался пожилой мужчина, следовавший к зданию «Ощадбанка».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 7 августа 2019 года, в утреннее время, около 07:30, на КПВВ «Майорск» по пути следования к зданию «Ощадбанка» внезапно умер пожилой мужчина. Выяснилось, что умерший 83-летний мужчина был жителем временно оккупированной Горловки.
Предварительная причина смерти — остановка сердца.



Теги: Донбасс, Горловка, мужчина, Ощадбанк, умерший, Майорск, КПВВ
 
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