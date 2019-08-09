Оккупанты РФ усилили удары по позициям ВСУ на Донбассе: что творится на передовой

09.08.2019 12:01

Гибридная армия Российской Федерации ведет преступные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе, разрушая перемирие.

За прошедшие сутки, 8 августа, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" и российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Известно, что оккупанты РФ вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Согласно данным утренней сводки штаба ООС, за минувшие сутки потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет. Также зафиксировано, что уже с начала текущих суток противник успел напасть на позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Защитники Украины на передовой уверяют, что они надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня.