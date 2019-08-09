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Архив - Донецкая область

Под запретом: кому из «старых» и «новых» донецких ограничен въезд в ЕС и США

09.08.2019 17:28
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Под запретом: кому из «старых» и «новых» донецких ограничен въезд в ЕС и США

Стали известны имена бывших чиновников и бизнесменов-уроженцев Донецкой области, которым ограничен въезд и передвижение в Евросоюзе, США, Великобритании и Канаде, передает Donbass.live.
Источник в Государственной пограничной службе Украине сообщил редакции Donbass.live о том, что около 20-ти граждан Украины, занимавших важные государственные должности и другие известные лица, имеют сложности с пересечением границ ЕС и США.
Среди них бывший глава Нацбанка, министры, народные депутаты, прокуроры, сотрудники СБУ и другие:
Арбузов Сергей Геннадьевич, бывший председатель Национального банка Украины и и.о. премьер-министра Украины;
Захарченко Виталий Юрьевич, бывший Министр внутренних дел Украины;
Зинов Павел Иванович, бывший директор Департамента материального обеспечения МВД Украины;
Иванющенко Юрий Владимирович, бывший народный депутат Украины, член Партии регионов;
Игнатов Андрей Петрович, бывший заместитель Председателя Министра доходов и сборов Украины;
Калюжный Виталий Анатольевич, бывший народный депутат, член Счетной комиссии Верховной Рады Украины;
Клименко Александр Викторович, бывший Министр доходов и сборов Украины;
Клюев Андрей Петрович, бывший Глава Администрации Президента Украины;
Клюев Сергей Петрович, бывший народный депутат Украины;
Коряк Валерий Владимирович; бывший начальник ГУМВД Украины в городе Киеве;
Кузьмин Ренат Равелийович, бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины;
Пшонка Виктор Павлович, бывший Генеральный прокурор Украины;
Пшонка Артем Викторович, сын бывшего Генерального прокурора Украины;
Тоцкий Владимир Владимирович, бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;
Якименко Александр Григорьевич, бывший председатель Службы безопасности Украины;
Янукович Виктор Федорович, бывший Президент Украины;
Янукович Александр Викторович, бизнесмен, сын бывшего Президента Украины.
Кроме того, известные личности находятся в общегосударственном розыске. Большинство из них находятся в России или Крыму.
Помимо тех, кто внесен в список невъездных в Европу и США, проблемы с выездом за границу уже имеют и представители «новой донецкой элиты» - Эдуард Бондаренко, председатель правления ПАО "Донбассэнерго", и вечный кандидат на пост первого заместителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский.
По данным источника, обе эти личности в розыск не объявлены, но во въезде в страны ЕС им было отказано и при попытки перечень границу, они были выдворены из европейских стран.



Теги: Донецк, Донбасс, запрет, въезд, ДНР
 
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