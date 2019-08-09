Под запретом: кому из «старых» и «новых» донецких ограничен въезд в ЕС и США

09.08.2019 17:28

Стали известны имена бывших чиновников и бизнесменов-уроженцев Донецкой области, которым ограничен въезд и передвижение в Евросоюзе, США, Великобритании и Канаде, передает Donbass.live.

Источник в Государственной пограничной службе Украине сообщил редакции Donbass.live о том, что около 20-ти граждан Украины, занимавших важные государственные должности и другие известные лица, имеют сложности с пересечением границ ЕС и США.

Среди них бывший глава Нацбанка, министры, народные депутаты, прокуроры, сотрудники СБУ и другие:

Арбузов Сергей Геннадьевич, бывший председатель Национального банка Украины и и.о. премьер-министра Украины;

Захарченко Виталий Юрьевич, бывший Министр внутренних дел Украины;

Зинов Павел Иванович, бывший директор Департамента материального обеспечения МВД Украины;

Иванющенко Юрий Владимирович, бывший народный депутат Украины, член Партии регионов;

Игнатов Андрей Петрович, бывший заместитель Председателя Министра доходов и сборов Украины;

Калюжный Виталий Анатольевич, бывший народный депутат, член Счетной комиссии Верховной Рады Украины;

Клименко Александр Викторович, бывший Министр доходов и сборов Украины;

Клюев Андрей Петрович, бывший Глава Администрации Президента Украины;

Клюев Сергей Петрович, бывший народный депутат Украины;

Коряк Валерий Владимирович; бывший начальник ГУМВД Украины в городе Киеве;

Кузьмин Ренат Равелийович, бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины;

Пшонка Виктор Павлович, бывший Генеральный прокурор Украины;

Пшонка Артем Викторович, сын бывшего Генерального прокурора Украины;

Тоцкий Владимир Владимирович, бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Якименко Александр Григорьевич, бывший председатель Службы безопасности Украины;

Янукович Виктор Федорович, бывший Президент Украины;

Янукович Александр Викторович, бизнесмен, сын бывшего Президента Украины.

Кроме того, известные личности находятся в общегосударственном розыске. Большинство из них находятся в России или Крыму.

Помимо тех, кто внесен в список невъездных в Европу и США, проблемы с выездом за границу уже имеют и представители «новой донецкой элиты» - Эдуард Бондаренко, председатель правления ПАО "Донбассэнерго", и вечный кандидат на пост первого заместителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский.

По данным источника, обе эти личности в розыск не объявлены, но во въезде в страны ЕС им было отказано и при попытки перечень границу, они были выдворены из европейских стран.