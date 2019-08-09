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Архив - Донецкая область

Ситуация в ООС: боевики снова нарушили режимы тишины

09.08.2019 12:59
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Ситуация в ООС: боевики снова нарушили режимы тишины

За минувшие сутки, 8 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим тишины.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг ударил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Богдановка боевики стреляли из противотанкового гранатомета. Еще два обстрела из стрелкового оружия враг устроил неподалеку Водяного. Вблизи Новотроицкого российские наемники стреляли из крупнокалиберного пулемета, а вблизи Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи Широкино враг применил стрелковое оружие, неподалеку Новогригорьевки – станковый противотанковый гранатомет, а вблизи Лебединского велся огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз – неподалеку Новолуганского. Там боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", – рассказали в ООС.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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