Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Шахтерске мужчина бросил в подъезд дома гранату

09.08.2019 15:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Шахтерске мужчина бросил в подъезд дома гранату

Во временно оккупированном Шахтерске мужчина бросил в подъезд жилого дома гранату.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

После распития спиртных напитков между двумя жителями временно оккупированного Шахтерска возник конфликт. Один из мужчин, выйдя в подъезд, привел в действие боевую гранату и бросил её под входную дверь.

В результате взрыва двое жильцов дома получили осколочные ранения и были госпитализированы.



Теги: Донбасс, Донецкая область, мужчина, Шахтерск, взрыв, конфликт, граната, госпитализация, подъезд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх