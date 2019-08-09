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В Шахтерске мужчина бросил в подъезд дома гранату
09.08.2019 15:01
Во временно оккупированном Шахтерске мужчина бросил в подъезд жилого дома гранату.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
После распития спиртных напитков между двумя жителями временно оккупированного Шахтерска возник конфликт. Один из мужчин, выйдя в подъезд, привел в действие боевую гранату и бросил её под входную дверь.
В результате взрыва двое жильцов дома получили осколочные ранения и были госпитализированы.
Теги: Донбасс, Донецкая область, мужчина, Шахтерск, взрыв, конфликт, граната, госпитализация, подъезд
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