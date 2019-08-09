В Шахтерске мужчина бросил в подъезд дома гранату

09.08.2019 15:01

Во временно оккупированном Шахтерске мужчина бросил в подъезд жилого дома гранату.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

После распития спиртных напитков между двумя жителями временно оккупированного Шахтерска возник конфликт. Один из мужчин, выйдя в подъезд, привел в действие боевую гранату и бросил её под входную дверь.

В результате взрыва двое жильцов дома получили осколочные ранения и были госпитализированы.