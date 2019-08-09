В Снежном мужчина сжег паспорт и другие документы жены и детей

09.08.2019 18:43

Во временно оккупированном Снежном мужчина, опасаясь того, что гражданская жена может уехать, сжег её паспорт, а также другие документы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Снежном ранее судимый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, опасаясь, что гражданская жена может забрать детей и уехать, отобрал у жены её паспорт, свидетельства о рождении детей и домовую книгу. Затем мужчина сжег все документы в угольной печи.