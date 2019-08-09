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Архив - Донецкая область

В Снежном мужчина сжег паспорт и другие документы жены и детей

09.08.2019 18:43
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В Снежном мужчина сжег паспорт и другие документы жены и детей

Во временно оккупированном Снежном мужчина, опасаясь того, что гражданская жена может уехать, сжег её паспорт, а также другие документы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Снежном ранее судимый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, опасаясь, что гражданская жена может забрать детей и уехать, отобрал у жены её паспорт, свидетельства о рождении детей и домовую книгу. Затем мужчина сжег все документы в угольной печи.



Теги: Донбасс, жена, Снежное, дети, мужчина, алкогольное опьянение, документы, паспорт, печь
 
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