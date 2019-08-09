Вместо запаха моря – запах мусора: В соцсетях обсуждают Седово

09.08.2019 08:03

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) остро стоит проблема с мусором. Эту тему в соцсетях обсуждают отдыхавшие на курорте «ДНР» жители неподконтрольной части Донетчины, пишут Донецкие новости.

Люди возмущены большим количеством мусора:

Борис: «В черный список Седово с его пляжами, ценами, мусором абсолютно везде и свиньями, что этот мусор разбрасывают»;

Виктор: «Седово – это помойка с офигевшими ценами на жилье и не только»;

Алексей: «Седово – отстой!»;

Дима: «Республиканская здравица, блин».

Пользователи соцсетей высказывают мнения о причинах:

Валерия: «Фишка в том, что там и выкидывать-то мусор некуда. Ладно в Донецке, пусть очень редко, но расположены урны или контейнеры. Там же их просто нет. Там хочешь – не хочешь, а свиньей будешь»;

«Холден»: «100% чешет. В Седово настолько чисто, что даже вода в море пресная»;

Дарья: «Так вы сами этот мусор разводите»;

Вячеслав: «Ну так зачем ходили на такие пляжи? Городские – г**но. А вот я ездил на "Дельмар" или "Алые паруса", так там работники этих пансионатов каждый день убирали пляж. Чисто все и культурно, для детей карусельки всякие есть и вход свободный»;

Катя: «Ездили в Седово 4 года подряд, и каждый раз одно и то же. В этом году абсолютно нет никакого желания туда ехать, так как ничего не изменилось. Хотя там подруга живет. Лежишь на пляже и вместо запаха моря – запах мусора… Мы ездили в "Алые паруса" и в "Гелиос". Но все же, мусор же не только на пляжах был. Идешь вечером, а этого добра – на каждом углу».

Также люди предлагают иные варианты отдыха:

«Мужчинки»: «Не нравится Седово – не езди в Седово. Вот че ты ноешь и все равно туда едешь?»;

Светлана: «А если нет возможности, в силу разных обстоятельств, куда-то ехать!? Офигели совсем уже в этом Седово!»;

«Мужчинки»: «Тогда в Безыменное welcome. Цены ниже, пляж чистый. Вояки ходят, но не буянят. Кто хочет – ищет возможность и варианты»;

Мария: «В Безыменное. Там круто. Могу даже сказать, что ходили на пляж, где практически нет людей»;

Дарья: «Езжайте в РФ, около границы есть, где отдохнуть. Потратите немного больше на дорогу. Правда, села там небольшие и нет таких развлечений, как в Седово. Зато море чище»;

Лена: «В Седово на диком пляже палатки, очень даже неплохо. И людей совсем мало».