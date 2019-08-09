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Вместо запаха моря – запах мусора: В соцсетях обсуждают Седово
В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) остро стоит проблема с мусором. Эту тему в соцсетях обсуждают отдыхавшие на курорте «ДНР» жители неподконтрольной части Донетчины, пишут Донецкие новости.
Люди возмущены большим количеством мусора:
Борис: «В черный список Седово с его пляжами, ценами, мусором абсолютно везде и свиньями, что этот мусор разбрасывают»;
Виктор: «Седово – это помойка с офигевшими ценами на жилье и не только»;
Алексей: «Седово – отстой!»;
Дима: «Республиканская здравица, блин».
Пользователи соцсетей высказывают мнения о причинах:
Валерия: «Фишка в том, что там и выкидывать-то мусор некуда. Ладно в Донецке, пусть очень редко, но расположены урны или контейнеры. Там же их просто нет. Там хочешь – не хочешь, а свиньей будешь»;
«Холден»: «100% чешет. В Седово настолько чисто, что даже вода в море пресная»;
Дарья: «Так вы сами этот мусор разводите»;
Вячеслав: «Ну так зачем ходили на такие пляжи? Городские – г**но. А вот я ездил на "Дельмар" или "Алые паруса", так там работники этих пансионатов каждый день убирали пляж. Чисто все и культурно, для детей карусельки всякие есть и вход свободный»;
Катя: «Ездили в Седово 4 года подряд, и каждый раз одно и то же. В этом году абсолютно нет никакого желания туда ехать, так как ничего не изменилось. Хотя там подруга живет. Лежишь на пляже и вместо запаха моря – запах мусора… Мы ездили в "Алые паруса" и в "Гелиос". Но все же, мусор же не только на пляжах был. Идешь вечером, а этого добра – на каждом углу».
Также люди предлагают иные варианты отдыха:
«Мужчинки»: «Не нравится Седово – не езди в Седово. Вот че ты ноешь и все равно туда едешь?»;
Светлана: «А если нет возможности, в силу разных обстоятельств, куда-то ехать!? Офигели совсем уже в этом Седово!»;
«Мужчинки»: «Тогда в Безыменное welcome. Цены ниже, пляж чистый. Вояки ходят, но не буянят. Кто хочет – ищет возможность и варианты»;
Мария: «В Безыменное. Там круто. Могу даже сказать, что ходили на пляж, где практически нет людей»;
Дарья: «Езжайте в РФ, около границы есть, где отдохнуть. Потратите немного больше на дорогу. Правда, села там небольшие и нет таких развлечений, как в Седово. Зато море чище»;
Лена: «В Седово на диком пляже палатки, очень даже неплохо. И людей совсем мало».
Теги: Донбасс, мусор, море, Седово, ДНР
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