Армия РФ пошла в атаку на Донбассе в ночь на 10 августа, ударив по позициям ООС: подробности

10.08.2019 10:31

Российско-оккупационные войска не оставляют попыток разжечь ситуацию на захваченной территории Донбасса, провоцируя воинов ООС.

За прошедшие сутки, 9 августа, вооруженные бандформирования "ЛДНР" и российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает dialog.ua.

Террористы ЛДНР" били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 2 раза", - указано в сообщении штаба. К счастью, потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины не зафиксировано. Согласно утренней сводке штаба ООС, оккупанты РФ также пошли в атаку в ночь на 10 августа и дважды обстреляли позиции ВСУ. "Перемирие" было нарушено в подразделенеии Объединенных сил: возле Светлодарска и Пищевика.