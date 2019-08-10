Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Армия РФ пошла в атаку на Донбассе в ночь на 10 августа, ударив по позициям ООС: подробности

10.08.2019 10:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Армия РФ пошла в атаку на Донбассе в ночь на 10 августа, ударив по позициям ООС: подробности

Российско-оккупационные войска не оставляют попыток разжечь ситуацию на захваченной территории Донбасса, провоцируя воинов ООС.

За прошедшие сутки, 9 августа, вооруженные бандформирования "ЛДНР" и российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает dialog.ua.

Террористы ЛДНР" били по защитникам Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 2 раза", - указано в сообщении штаба. К счастью, потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины не зафиксировано. Согласно утренней сводке штаба ООС, оккупанты РФ также пошли в атаку в ночь на 10 августа и дважды обстреляли позиции ВСУ. "Перемирие" было нарушено в подразделенеии Объединенных сил: возле Светлодарска и Пищевика.



Теги: Россия, Донбасс, атака, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, наемники, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх