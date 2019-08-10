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"Грузом 200" стал соратник Бэтмена наемник РФ Крапива из-под Курска - с врагом Украины покончено
Простился с жизнью российский наемник по кличке Крапива. Он убивал украинцев на Донбассе.
О смерти еще одного врага Украины рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Крапива простился с жизнью еще 2 года назад - 31 мая 2017 года. Подробности неизвестны. Necro Mancer удалось отыскать сообщение матери террориста о его гибели.
"Обстоятельства гибели требуют уточнения", - отметил блогер. Пока неизвестно, умер ли он на Донбассе. Весьма вероятно, так как наемник орудовал там в группировке "ДНР" "Бэтмен" под предводительством ныне ликвидированного террориста Александра Беднова.
Necro Mancer опознал террориста. Это оказался житель небольшого российского города Обояни, что в Курской области, Александр Зюзько. На момент смерти Крапиве было 35 лет.
Теги: Донбасс, ликвидация, гибель, наемник, террорист, ДНР, соцсети
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