"Грузом 200" стал соратник Бэтмена наемник РФ Крапива из-под Курска - с врагом Украины покончено

10.08.2019 08:50

Простился с жизнью российский наемник по кличке Крапива. Он убивал украинцев на Донбассе.

О смерти еще одного врага Украины рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Крапива простился с жизнью еще 2 года назад - 31 мая 2017 года. Подробности неизвестны. Necro Mancer удалось отыскать сообщение матери террориста о его гибели.

"Обстоятельства гибели требуют уточнения", - отметил блогер. Пока неизвестно, умер ли он на Донбассе. Весьма вероятно, так как наемник орудовал там в группировке "ДНР" "Бэтмен" под предводительством ныне ликвидированного террориста Александра Беднова.

Necro Mancer опознал террориста. Это оказался житель небольшого российского города Обояни, что в Курской области, Александр Зюзько. На момент смерти Крапиве было 35 лет.