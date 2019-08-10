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Архив - Донецкая область

Ночное ЧП "парализовало" Донецк и другие десятки городов и сел, оккупированных "ДНР". ВИДЕО

10.08.2019 15:11
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Ночное ЧП "парализовало" Донецк и другие десятки городов и сел, оккупированных "ДНР". ВИДЕО

В ночь на 10 августа оккупированная часть Донбасса была парализована грозой. Десятки городов и сел остались без электричества.

О ночном ЧП в ОРДЛО рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, ссылаясь на информацию "МЧС" террористической "ДНР", передает "Диалог.UA".

Мощная гроза с молниями и сильным ветром обрушилась на Донецк и другие города Донбасса вечером в пятницу, 9 августа. Ураган бушевал всю ночь, ломая деревья, а кое-где и срывая крыши. Кадры бушующей стихии жители ОРДЛО массово публиковали в соцсетях.

В итоге десятки городов и сел оккупированного Донбасса оказались обесточены. Среди них Донецк, Макеевка, Торез, Харцызск, Старобешево, Докучаевск, Снежное, а также Шахтер. Тысячи жителей "ДНР" оказались без света.



Теги: Донецк, Донбасс, электричество, ветер, ураган, МЧС, ЧП, гроза, ДНР
 
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