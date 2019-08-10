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Пушилин дал срочный приказ боевикам "ДНР": Москва громко "добила" шаткое перемирие на Донбассе
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин дал своим воякам приказ, которым окончательно "добил" перемирие на Донбассе.
Скандальный приказ Пушилина в Сети распространяют сепаратистские и российские ресурсы, передает "Диалог.UA".
Перемирию, которое кое-как действовало на Донбассе с 21 июля, пришел конец. Пушилин вечером 9 августа выступил с экстренным заявлением. Он обвинил ВСУ в обстреле оккупированного села Коминтерново 120-мм снарядами и ликвидации 2-х боевиков "ДНР". "Киевские власти показали свою недоговороспособность и отсутствие желания вести диалог в мирном направлении… В случае, если киевские власти будут и далее нарушать свое слово, на их действия будет дан симметричный ответ", - выдал кремлевский ставленник. Сепаратистские и российские СМИ как под копирку комментируют слова главаря "ДНР" очень однозначно: "Отдал приказ на поражение всех нарушителей перемирия, достигнутого в Минске". То же заявление опубликовала и одна из одиознейших пропагандисток Кремля Ольга Скабеева. Очевидно, что такое заявление Пушилин сделал по прямому требованию из Москвы. Сорвать перемирие по своей воле он бы не решился. Примечательно, что, по данным источников, обстрел Коминтерново - фейк. Двое террористов "ДНР" погибли в 5 км от указанного места, подорвавшись при разгрузке противопехотных мин в селе Митьково-Качкари.
Теги: Донбасс, ликвидация, перемирие, обстрел, ДНР, боевики, потери, ВСУ, Пушилин
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