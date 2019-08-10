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Ситуация на КПВВ Украины: лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»
10.08.2019 10:48
Сегодня утром на всех КПВВ, расположенных на линии разграничения в Донецкой области собрались небольшие очереди.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/20;
КПВВ «Марьинка» — 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 10/50;
КПВВ «Гнутово» — 20/20.
Пассажиро-транспортный поток остается на уровне по сравнению с прошлыми сутками. В общем через КПВВ последовало 43,1 тысячи человек и 5000 транспортных средств:
«Майорское» — 10 185 человек и 1165 транспортных средств;
«Марьинка» — 9430 человек и 1560 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 8710 человек и 1385 транспортных средств;
«Гнутово» — 4535 человек и 980 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 325 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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