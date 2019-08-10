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Стрелков не уследил за языком и рассказал, как начинал войну, - этого признания террористу не простят
Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Стрелков признал, что именно он начал кровавую бойню на Донбассе. Он проболтался, откуда взял оружие для вторжения.
Внимание на громкое заявление Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) обратил в Facebook пользователь Сергей Попов, передает "Диалог.UA".
Один из лидеров донецких террористов, бежавший из "Донецкой народной республики" в Российскую Федерацию, убийца граждан Украины на Донбассе Игорь Гиркин заявил, что война на Донбассе началась с него. Сторонник "Новороссии", как пишет в своем посте Попов, утверждает, что войну в Луганской и Донецкой областях украинского государства начал именно он, а оружие для этого и деньги ему предоставили в аннексированном страной-агрессором Крыму. Автор публикации приводит цитату боевика "Донецкой народной республики" россиянина Стрелкова: "Я точно могу сказать о том, что оружие я взял на территории Крыма. Там же взял и очень небольшие деньги, которые у меня были, достаточно небольшие. А что касается других вопросов, то я, будучи офицером, просто не могу и не стану отвечать, потому что ответ на этот вопрос избавит меня моей офицерской чести".
Теги: Россия, Донбасс, Крым, война, оружие, боевик, ДНР, Стрелков, Гиркин
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