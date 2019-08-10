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Архив - Донецкая область

Усеян ржавыми осколками: как сейчас выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке

10.08.2019 13:50
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Усеян ржавыми осколками: как сейчас выглядит взорванный Путиловский мост в Донецке

Жители Донецка в соцсетях показали, в каком состоянии сейчас находится Путиловский мост и железная дорога недалеко от него, передает Donbass.live.
"Разрушенный Путиловский мост. Когда-то одна из самых оживленных транспортных развязок. Сейчас весь усеян ржавыми осколками",- так подписал свой пост дончанин, опубликовав фотографии взорванного моста.
Некогда оживленная транспортная развязка Донецка превратилась в сплошные руины.
В комментариях люди отмечают, что к мосту доступ открыт, можно подойти и подъехать.



Теги: Донецк, Донбасс, мост, осколки
 
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