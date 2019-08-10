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В Донецке на остановке трамвая нашли змею
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в остановочном павильоне нашли змею. Об этом местная жительница сообщает в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
«Вот такую гостью можно встретить на остановке трамвая 10, РОВД», ‒ написала она опубликовав фото пресмыкающегося.
«Так там же дебри, которые никто не чистит, а должен ТТУ это делать. Больше скажу, между остановкой " Кучумово" и " Ахтырская" обитают золотые фазанчики. Очень красивый петух и серая курочка. Лично видела», ‒ прокомментировала фото дончанка Людмила.
В комментариях некоторые пользователи предположили, что это может быть гадюка.
Галина: «Это гадюка. Красотка, надеюсь не убили»;
Григорий: «Шахматная гадюка. Если не трогать, не нападет».
Другие горожане считают, что это уж.
Наташа: «Никакая это не гадюка. У абсолютно любой гадюки копьевидная голова, а тут овальная. И тело сужается плавно, хвостик длинный, у гадюки же равноутолщенное тело по всей длине, хвост короткий. Странно, что в город заполз, он возле водоема живет»;
Ольга: «Водяной уж. Очень похож. Безобидный малыш».
Теги: Донецк, Донбасс, змея, остановка
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