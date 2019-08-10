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В Донецке в реке Кальмиус начался массовый мор рыбы
Во временно оккупированном Донецке, в протекающей через город реке Кальмиус, начала массово умирать рыба.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области идет массовое закрытие и затопление остановленных шахт. Шахтные воды не откачиваются и, по некоторым признакам, попадают в естественные водоемы и источники воды. Также имеет место выход шахтных газов. Кроме того, с «благословения» оккупационных «властей ДНР» в водоемы сливаются неизвестные вещества.
О гибели рыбы в водоемах на временно оккупированных территориях сообщалось неоднократно. Сейчас наблюдается массовый мор рыбы в Кальмиусе. Дончане сообщают об этом в соцсетях и подтверждают свои слова фотофактами.
Вот очем пишут дончане:
«Что происходит на Кальмиусе? Дохлой рыбы кг 50 только с стороны Спарты по Дзержинского! Этот снимок только с одной стороны камышей!»,
«А, теперь понятно почему так воняет со стороны Дзержинского когда едешь по Ильича»,
«Я еще и видео выложу, на берегу пляжа возле спасательной вообще жесть. Правда волнами начинает разносить рыбу на глубину и радость альботросам которых у нас в таком количестве за последнее время не было!»,
«Написала экологам, МОЛЧАТ»,
«Что то сливают туда»,
«Вонь стоит бешеная, а СМИ молчат! Это некому ненужно!..»,
«Уже, несколько дней мимо безалкогольного ехать невозможно»,
«Капец, чем-то травят нас по чуть-чуть».
Теги: Донецк, Донбасс, вода, рыба, Кальмиус, река, гибель, затопление, шахты, соцсети
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