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В ОРДО озвучили «праздничную программу» на День города и День шахтера
10.08.2019 09:09
25 августа в честь Дня города и Дня шахтера в неподконтрольном Украине Донецке выступят российские артисты Тимур Родригез, Марсель и CYGO.
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
Как стало известно, концерт пройдет в парке им. Щербакова. По окончании концерта состоится праздничный салют.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, праздник, День шахтера, День города, артисты, салют
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