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Архив - Донецкая область

В ОРДО озвучили «праздничную программу» на День города и День шахтера

10.08.2019 09:09
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В ОРДО озвучили «праздничную программу» на День города и День шахтера

25 августа в честь Дня города и Дня шахтера в неподконтрольном Украине Донецке выступят российские артисты Тимур Родригез, Марсель и CYGO.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Как стало известно, концерт пройдет в парке им. Щербакова. По окончании концерта состоится праздничный салют.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, праздник, День шахтера, День города, артисты, салют
 
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