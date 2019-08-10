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В ОРДО погибли трое членов НВФ: офицер ВСУ озвучил детали
10.08.2019 08:09
8 августа на неподконтрольной Украине территории Донетчины погибли три члена НВФ.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети, передает donpress.com.
Так, военный отмечает, что между членами НВФ произошла пьяная драка со стрельбой, а также, нарушение мер безопасности при выгрузке боеприпасов. В ходе происшествия трое «военных ДНР» погибли, а представители ОРДО обвинили при этом ВСУ.
Теги: Донбасс, драка, боеприпасы, гибель, ДНР, ВСУ, соцсети, ОРДО, НВФ
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