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Архив - Донецкая область

«Власти ДНР» хотят закрыть две исправительных колонии в Горловке

10.08.2019 08:32
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«Власти ДНР» хотят закрыть две исправительных колонии в Горловке

Оккупационные «власти ДНР» хотят закрыть во временно оккупированной Горловке две исправительных колонии, а в здания, где жили заключенные, поселить российских «военнослужащих».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» хотят закрыть во временно оккупированной Горловке две исправительных колонии, как их называют в городе «Бессарабскую» и «Мичуринскую». Всех заключенных планируют перевести в исправительную колонию № 27 в Калининском районе города. В здания, где находились заключенные, планируют поселить российских наемников. К «зонам» подъезжают грузовики с неизвестными грузами. Кроме того, заметно, что в указанном направлении наводят порядок.

Жители временно оккупированной Горловки в соцсетях сообщают о происходящем:

«Увеличилось число у нас. На рынок ходят в штатском. Живут (?) в заброшенных казармах „зоны“. Туда приехала фура. Туда протягивают электрический кабель»,
«Где склады, по правую сторону, там порядок навели. Туда машины въезжают. А где казармы были — туда массово идут молодые люди славянской внешности с покупками. Мне кажется, что это артиллерия»,
«Горловка, новости ОБС(однабабасказала)Закрывают не только Бессарабскую зону, но и Мичуринскую, там теперь будут воинские части, а зеков поместят в Калиновскую вместе с «избранным» коллективом из 3 зон, а управлять будет бессарабский, т.к. карьера натариуса менее перспективна».



Теги: Донбасс, Горловка, закрытие, колония, военнослужащий, заключенные, ДНР, соцсети, грузы
 
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