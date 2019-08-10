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Архив - Донецкая область

ВСУ дали мощную "ответку" по боевикам на Донбассе

10.08.2019 13:08
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ВСУ дали мощную "ответку" по боевикам на Донбассе

Украинские военнослужащие на Донбассе не оставляют удары боевиков без должного ответа и зачастую их месть бывает довольно жесткой, пишет from-ua.
Тому свидетельством служит видео, которое на своей странице в Facebook опубликовал волонтер Юрий Мысягин.
"Ашотакое". Это в ответ. – Готов! - Давай, давай, давай! - Даю! Через несколько секунд. - Есть, есть. Меньше слов, больше дела", - подписал он кадры, на которых видно, как ответка украинских военных точно попадает в намеченную цель.



Теги: Донбасс, ответ, боевики, ВСУ
 
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