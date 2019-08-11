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Архив - Донецкая область

Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды

11.08.2019 18:01
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Более 9 тысяч абонентов в ОРЛО остались без электроснабжения из-за непогоды

В ОРЛО более 9 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР».

По их информации, на 10 августа в результате сложных погодных условий были обесточены более 24 тысяч потребителей. На текущий момент без электричества остаются 5948 абонентов в нескольких населенных пунктах Краснодонского района Луганской области, 1562 абонента в поселках Ясеновский и Киевский Ровеньковского района, 1300 — в пгт Яновка и Княгиневка, 246 абонентов в селе Новоборовцы.

Также сообщается, что с 5 августа из-за аварии на высоковольтной линии без электроснабжения находятся 829 абонентов прифронтового поселка Голубовское, входящего в состав Кировска. Ремонтные работы отложены до момента согласования режима тишины.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, непогода, электроэнергия, ЛНР, ОРДЛО
 
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