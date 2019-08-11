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На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя
Десятого августа террористы Российской Федерации атаковали позиции сил Операции объединенных сил, в результате чего украинская армия понесла летальные потери. Как информирует replyua.net, в штабе ООС пока что не дали официальных комментариев относительно произошедшей трагедии, а вот украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли одного героя нашей страны.
Согласно словам журналиста, в районе Новолуганского боевики Российской Федерации примерно в 13 часов 30 минут обстреляли позиции защитников украинского государства из гранатометов. В результате погиб украинский защитник. Бутусов отметил: «Сегодня еще один украинский воин пал смертью храбрых. С начала последнего объявленного перемирия уже погибли семь украинских военных».
Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что в пресс-центре штаба ООС сообщили, что за вчерашние сутки, 9 августа террористы шесть раз обстреляли бойцов ВСУ. В результате вчерашних обстрелов украинская сторона потерь не понесла.
Теги: Донбасс, война, трагедия, ВСУ
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