Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя

11.08.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе в рядах ВСУ произошла трагедия: Украина потеряла очередного героя

Десятого августа террористы Российской Федерации атаковали позиции сил Операции объединенных сил, в результате чего украинская армия понесла летальные потери. Как информирует replyua.net, в штабе ООС пока что не дали официальных комментариев относительно произошедшей трагедии, а вот украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли одного героя нашей страны. 

Согласно словам журналиста, в районе Новолуганского боевики Российской Федерации примерно в 13 часов 30 минут обстреляли позиции защитников украинского государства из гранатометов. В результате погиб украинский защитник. Бутусов отметил: «Сегодня еще один украинский воин пал смертью храбрых. С начала последнего объявленного перемирия уже погибли семь украинских военных». 

Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что в пресс-центре штаба ООС сообщили, что за вчерашние сутки, 9 августа террористы шесть раз обстреляли бойцов ВСУ. В результате вчерашних обстрелов украинская сторона потерь не понесла.



Теги: Донбасс, война, трагедия, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх