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«Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму

11.08.2019 19:48
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«Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму

Главарь «ДНР» Денис Пушилин принял участие в мотопробеге «Ночных волков» в аннексированном Крыму. Об этом рассказали СМИ группировки.

Как сообщалось ранее, 10 августа Пушилин прибыл в АР Крым с «официальным визитом». Сегодня, 11 августа, он посетил XXIV Международное байк-шоу «Тень Вавилона» и присоединился к мотопробегу «Ночных волков».

«„Ночные Волки“ действительно являются друзьями Донбасса, они с первых дней помогают и вдохновляют нас защищать „интересы жителей Донбасса“. И продолжать борьбу за „русский мир“. При вашей [российской] очень активной патриотической поддержке Крым уже вернулся „домой“. Но мне хотелось бы сказать, что сегодня „республики Донбасса“ гораздо ближе к России. Я уверен, тот день настанет, когда мы вернемся на „родину“, „домой“», — процитировало Пушилина российское издание.

Мотоколонна стартовала от горы Гасфорта и закончила пробег на площади Нахимова в Севастополе, где состоялось торжественное мероприятие, на котором были замечены гости из Южной Осетии и Словакии.

Также в пробеге поучаствовал президент РФ Владимир Путин за рулем трехколесного мотоцикла «Урал».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, ДНР, Пушилин, байкеры
 
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