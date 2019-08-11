«Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе

11.08.2019 19:32

В своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обратил внимание на заявление боевиков «Л/ДНР», которые сообщили, что к вечеру войдут в Киев, передает replyua.net.

Так, одиозный террорист, «начальник пресс-службы народной милиции ДНР» Даниил Бессонов сообщил, что «республика» прорвала оборону ВСУ на Донбассе. «Украинские позиции по всему фронту были уничтожены ракетами системы «Калибр». Усилившись ростовской бронегруппой мы пошли в наступление. На данный момент продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление. Вечером будем в Киеве», – написал Бессонов.



«Анализируя сообщения понимаю, что на оккупированную территорию для спикеров привезли что-то крепче, чем настойка бояры на мухоморах. Данька Бессонов продегустировал», – отреагировал Штефан. Напомним, ранее мы сообщали, что 10 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе террористы «Л/ДНР» обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец был убит. По данным журналиста Юрия Бутусова, жаркие бои прошли около 13:30 в районе Новолуганского, где оккупанты применили гранатометы.«Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается. Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия», - написал он.