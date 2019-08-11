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В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»
Члены наблюдательной миссии ОБСЕ заметили в подконтрольном пророссийским террористам Алчевске очередь, в которой местные жители стояли с целью получить «паспорта «ЛНР», чтобы в дальнейшем получить паспорт российского гражданина.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019 года.
В частности, известно, что в Алчевске наблюдатели зафиксировали очередь, а также людей с «паспортами «ЛНР».
«В н.п. Алчевск наблюдатели видели порядка 30 человек (разного возраста и пола), стоящих в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди сообщила, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. По словам 25-летнего мужчины, он подает документы, чтобы получить «паспорт», который выдается вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года», - сообщается в отчете.
Теги: Донбасс, Алчевск, ОБСЕ, ЛНР
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