Боевики устроили "бойню" на Донбассе: обстрелы гремели по всему фронту, у ВСУ снова потери

12.08.2019 11:46

Наемники Российской Федерации и сепаратисты "Л/ДНР" активно разжигают конфликт на Донбассе, нарушая режим перемирия вдоль всей линии фронта.

За минувшие сутки, 11 августа, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Армия РФ раз атаковала ВСУ вблизи Старогнатовки, Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Новотроицкого, Павлополя и Гнутово враг бил из крупнокалиберного пулемета, гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны трижды возле Крымского, Майорска и Золотого-4. К сожалению, в ходе вражеских обстрелов один военнослужащий из Вооруженных сил Украины получил ранения.



Источник: www.dialog.ua