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Боевики устроили "бойню" на Донбассе: обстрелы гремели по всему фронту, у ВСУ снова потери

12.08.2019 11:46
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Боевики устроили "бойню" на Донбассе: обстрелы гремели по всему фронту, у ВСУ снова потери

Наемники Российской Федерации и сепаратисты "Л/ДНР" активно разжигают конфликт на Донбассе, нарушая режим перемирия вдоль всей линии фронта.

За минувшие сутки, 11 августа, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.  Армия РФ раз атаковала ВСУ вблизи Старогнатовки, Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Новотроицкого, Павлополя и Гнутово враг бил из крупнокалиберного пулемета, гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны трижды возле Крымского, Майорска и Золотого-4. К сожалению, в ходе вражеских обстрелов один военнослужащий из Вооруженных сил Украины получил ранения. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
 
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