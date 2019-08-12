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«Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина

12.08.2019 14:00
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«Боится, что убьют и «косит бабло»: журналист рассказал о плане главаря «ДНР» Пушилина

Блогер из Донецка Дмитрий Черкассов пишет, что главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин страшно боится, что он будет устранен так же, как и Александр Захарченко в августе прошлого года, передает replyua.net.

Именно по этой причине Пушилин поспешил поднять зарплату представителям состава «МВД» до 40 тысяч рублей с целью обеспечения их поддержки в случае угрозы своей жизни. «Рейтинги падают, множество недовольных, необходимо все держать под контролем. Он боится, что его убьют также, как и Захарченко», – размышляет блогер.

Вместе с тем, он добавил, что спецслужбы РФ вполне могут реализовать такой вариант, а затем, как обычно, обвинить во всем украинские силы. Соответствующий план применяли и ранее, устраняя боевиков в «республике».

«Пушилин, скорее всего, это знает, в связи с чем хочет максимально «накосить бабла» и тихонько убежать в Россию. Соответственно, увеличить себе шансы остаться в живых. Но и здесь нет никакой гарантии. Думаю, в любом случае, его конец неизбежен. Люди хотят есть, а на сладких обещаниях далеко не доедешь», – подытожил блогер.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин
 
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