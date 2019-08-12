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«Кровавое перемирие»: после приказа Пушилина террористы Донбасса начали агрессивно атаковать ВСУ
Несколько дней тому назад главный террорист Донецкой области Денис Пушилин, видимо, получив указание из Москвы, приказал террористам стрелять на поражение по бойцам ВСУ, если со стороны Украины будет нарушено перемирие. Но, как видно из ситуации, вторая часть указания боевика никого не интересует, ведь после таких слов главаря «ДНР» обстрелы по позициям ООС участились.
Так, корреспондентам replyua.net удалось выяснить, что на Востоке Украины наблюдается резкое обострение конфликта. Сторонники «русского мира» на Донбассе обрушили на позиции Вооруженных сил украинского государства снаряды, запрещенные Минскими соглашениями. Более подробно об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказала пресс-служба штаба ООС. Согласно данным штаба, десятого августа гибридная армия Путина тринадцать раз нарушила режим прекращения огня, зачастую применяя вооружение, запрещенное «Минском». Речь идет о гранатометах, пулеметах крупного калибра, 82-миллиметровых гранатометов.
Вчера, в результате активных обстрелов со стороны террористов Вооруженные силы Украины потеряли одного украинского защитника – в зоне Операции объединенных сил погиб боец Национальной гвардии.
источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, Пушилин
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- «Ночные волки» — друзья Донбасса: Пушилин принял участие в мотопробеге в аннексированном Крыму19:48
- «Продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы»: террористы «ДНР» сообщили, что прорвали оборону ВСУ на Донбассе19:32
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- В ОБСЕ рассказали об очередях в Алчевске за паспортами «ЛНР»17:40
- Сегодня зафиксировано два обстрела, потерь в ВСУ нет16:03
- После "приказа" Пушилина армия РФ резко пошла в атаку: гремят бои, у ВСУ потери 13:15
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