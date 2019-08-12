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"Мы уже под Полтавой!" ДНРовцы грозят захватом новых украинских городов
Одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов сообщил, что "республика" прорвала оборону ВСУ на Донбассе и уже к вечеру 11 августа будет в Киеве, чем вызвал насмешки в сети.
Так, на его сообщение обратил внимание в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает Обозреватель.
"Украинские позиции по всему фронту были уничтожены ракетами системы "Калибр". Усилившись ростовской бронегруппой мы пошли в наступление. На данный момент продвинулись до Кривого Рога, Кременчуга и Полтавы, где встретили незначительное сопротивление. Вечером будем в Киеве", – написал Бессонов.
"Анализируя сообщения понимаю, что на оккупированную территорию для спикеров привезли что-то крепче, чем настойка бояры на мухоморах. Данька Бессонов продегустировал", – отреагировал Штефан.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ДНР, террористы
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