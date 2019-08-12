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Архив - Донецкая область

Оккупанты не позволяют подойти: тело украинского героя уже сутки не могут забрать

12.08.2019 13:30
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Оккупанты не позволяют подойти: тело украинского героя уже сутки не могут забрать

Как уже ранее сообщалось, 25-летний младший лейтенант, представитель Нацгвардии Роман Романченко погиб на Светлодарской дуге недалеко от поселка Лугагское, передает replyua.net со ссылкой на ТСН.

По словам военнослужащих ВСУ, хотя в районе ООС объявили режим прекращения огня, оккупанты все еще окапываются и совершают попытку продвинуться вперед и роют окопы в сторону дороги, которая соединяет две украинские позиции. По словам бойцов, если им это удастся, ВСУ потеряют доступ к одному из опорников. В процессе проведения разведки наши военные подорвались на мине, которая была установлена ранее террористами.

Несмотря на то, что трагедия произошла еще в субботу, тело погибшего Романа Романченко сутки не удается эвакуировать, поскольку там опасная территория и боевики не дают подойти. Вместе с тем, говорят военные, оккупанты вчера вечером начали обстреливать из гранатометов и пулеметов наши позиции.

Напомним, что за минувшие сутки враг открывал огонь 13 раз. Опять на передовой появились тяжелые минометы. В том числе, запрещенными 82-х миллиметровыми минами наемники обстреливали военных вблизи Катериновки.



Теги: Донбасс, война, Луганское, ДНР, ЛНР, оккупанты
 
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