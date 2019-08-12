Оккупанты не позволяют подойти: тело украинского героя уже сутки не могут забрать

12.08.2019 13:30

Как уже ранее сообщалось, 25-летний младший лейтенант, представитель Нацгвардии Роман Романченко погиб на Светлодарской дуге недалеко от поселка Лугагское, передает replyua.net со ссылкой на ТСН.

По словам военнослужащих ВСУ, хотя в районе ООС объявили режим прекращения огня, оккупанты все еще окапываются и совершают попытку продвинуться вперед и роют окопы в сторону дороги, которая соединяет две украинские позиции. По словам бойцов, если им это удастся, ВСУ потеряют доступ к одному из опорников. В процессе проведения разведки наши военные подорвались на мине, которая была установлена ранее террористами.



Несмотря на то, что трагедия произошла еще в субботу, тело погибшего Романа Романченко сутки не удается эвакуировать, поскольку там опасная территория и боевики не дают подойти. Вместе с тем, говорят военные, оккупанты вчера вечером начали обстреливать из гранатометов и пулеметов наши позиции.



Напомним, что за минувшие сутки враг открывал огонь 13 раз. Опять на передовой появились тяжелые минометы. В том числе, запрещенными 82-х миллиметровыми минами наемники обстреливали военных вблизи Катериновки.