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Разведчики ВСУ разгромили "противника" на Донбассе: мощные взрывы и горящие танки попали на видео
В Сети обнародовали видео успешных учений разведчиков Вооруженных сил Украины в зоне ООС, где они успешно взрывали и атаковали условного противника.
Новое видео с разведчиками Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе опубликовали на официальном канале в YouTube. "Во время противостояния с коварным врагом, который игнорирует любые правила и постоянно осуществляет провокации-теракты, а по факту - хладнокровные спланированы убийства", - говорится в описании к ролику.
В штабе ООС уверены, что единственный способ избежать масштабных потерь среди личного состава - хорошо владеть обстановкой и получать информацию о будущих действиях террористов "Л/ДНР" с помощью разведки.
Так, в зоне ООС успешно прошли инструкторско-методические занятия по тактической подготовке. Согласно плану учений, после изнурительной полосы препятствий с повышенной физической и психологической нагрузкой разведывательная группа ВСУ прошла по оккупированной врагом территории. На кадры запечателены стрельба, взрывы и столкновения с условными врагами.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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