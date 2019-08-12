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Россия "отжала" два завода на Донбассе: что теперь будет
В "ДНР" два завода, которые были захвачены в 2014 году террористами, перешли под контроль российских компаний.
Речь идет о Горловском мясокомбинате и харцызском канатном заводе "Силур", пишет "Восточный вариант".
Так, "Силур", который боевики объявили "государственным предприятием", перешел пд контроль российской фирмы ООО "РосЭкспоСнаб". В "республике" некоторые активисты эту ситуацию назвали рейдерским захватом и заявили, что все документы были изъяты вооруженными людьми из "Минходов ДНР".
Официальные представители "ДНР" факт перехода завода в управление частной российской фирме подтвердили и пояснили такой шаг плохим экономическим состоянием завода, который работал с перебоями.
Горловский мясокомбинат же был передан некоему российскому ООО "Профгарант". Примечательно, что про обе фирмы из РФ практически нет никакой информации.
На катастрофичность ситуации обратил внимание в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский.
"Если раньше украинские предприятия там формально захватывались группировками сепаратистов и получали статус "государственных предприятий "Л/ДНР", то теперь к дележу захваченной украинской собственности открыто подключились российские компании", – отреагировал он.
По словам Казанского, это кардинально меняет дело, потому что отныне россияне уже не пытаются прикрываться "донецкими шахтерами и трактористами", а в открытую захватывают украинскую собственность на территории Украины.
"Это крайне важный факт, который нашим властям сейчас необходимо доносить до международной общественности. Захват украинских активов российским бизнесом - акт агрессии. Это не только нарушение Минских соглашений, но и повод для применения симметричных мер в отношении российского бизнеса в Украине", – подчеркнул он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, завод, ДНР, ЛНР
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