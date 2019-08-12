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Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера
С 22 по 29 августа в Донецке пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня города и Дня шахтёра, собщает интернет-газета "Жизнь".
22 АВГУСТА
Часовня Святой Великомученицы Варвары
09:30 Панихида памяти шахтеров, погибших на производстве
Художественный музей «Арт-Донбасс»
15:00 Открытие выставки донецких художников
23 АВГУСТА
Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.5. Соловьяненко
14:00 Открытие мемориальной доски И.Д. Кобзону
Донецкая государственная академическая филармония
14:30 Открытие мемориальной доски Т.Г. Миансаровой
Парк культуры и отдыха г. Донецка (Киевский район)
18:00-21:00 «Донецку- музыка души» - концерт классической музыки под открытым небом с участием пианистки Валентины ЛИСИЦЫ
24 АВГУСТА
Памятник Джону Юзу
10:00 Возложение цветов к памятнику Джона Юза
Парк кованых фигур
11:00 Торжественное открытие кованой арки
Бульвар Пушкина
12:00-19:00 «Волшебная страна детства» — праздничная театрализованная программа для детей
12:00-18:00 «Цветущий город» — выставка цветов
Парк культуры и отдыха г. Донецка (Киевский район)
16:00-21:30 «Донецкий джаз» - традиционный фестиваль джазовой музыки с участием Даниила КРАМЕРА
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова
Праздничное мероприятие «Славим тебя, любимый Донецк»
09:30-11:00 Конкурс рисунка на асфальте
10:00-19:00 Ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, выставка кузнечного мастерства, мастер-классы, художественная выставка, программа для детей
16:00-19:00 «Родному Донецку» — концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры города
19:00-21:30 «DJDonFEST» - фестиваль ди-джеев с участием мастеров электронной музыки Донецкой Народной Республики и Российской Федерации
25 АВГУСТА
Бульвар Пушкина
12:00-18:00 «Цветущий город» — выставка цветов
13:00-19:00 «Карнавал детских чудес» — детская культурно-развлекательная программа
Сквер «Театральный»
12:00-19:00 Праздник «Театрального сквера»
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова
Праздничное мероприятие «Донецк 150 лет!»
19:00-19:00 Ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества
19:00-14:00 Спортивный праздник
11:00-16:00 Фестиваль национальных кухонь
19:00-21:30 Концертная программа с участием звезд российской эстрады: МАРСЕЛЬ, CYGO, Тимур РОДРИГЕЗ
21:30 Праздничный фейерверк
27-29 АВГУСТА
Художественный музей «Арт-Донбасс»
10:00-18:00 «Возьмемся за руки друзья» — фестиваль детского творчества
Теги: Донецк, Донбасс, День шахтера, День города
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- В ОРДО попало под обстрел село Октябрь: горит жилой дом11:30
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