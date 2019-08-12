Стала известна программа празднования 150-летия Донецка и Дня шахтера

12.08.2019 17:00

С 22 по 29 августа в Донецке пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня города и Дня шахтёра, собщает интернет-газета "Жизнь".



22 АВГУСТА

Часовня Святой Великомученицы Варвары

09:30 Панихида памяти шахтеров, погибших на производстве

Художественный музей «Арт-Донбасс»

15:00 Открытие выставки донецких художников



23 АВГУСТА

Донецкий государственный академический театр оперы и балета им. А.5. Соловьяненко

14:00 Открытие мемориальной доски И.Д. Кобзону

Донецкая государственная академическая филармония

14:30 Открытие мемориальной доски Т.Г. Миансаровой

Парк культуры и отдыха г. Донецка (Киевский район)

18:00-21:00 «Донецку- музыка души» - концерт классической музыки под открытым небом с участием пианистки Валентины ЛИСИЦЫ



24 АВГУСТА

Памятник Джону Юзу

10:00 Возложение цветов к памятнику Джона Юза

Парк кованых фигур

11:00 Торжественное открытие кованой арки

Бульвар Пушкина

12:00-19:00 «Волшебная страна детства» — праздничная театрализованная программа для детей

12:00-18:00 «Цветущий город» — выставка цветов

Парк культуры и отдыха г. Донецка (Киевский район)

16:00-21:30 «Донецкий джаз» - традиционный фестиваль джазовой музыки с участием Даниила КРАМЕРА

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова

Праздничное мероприятие «Славим тебя, любимый Донецк»

09:30-11:00 Конкурс рисунка на асфальте

10:00-19:00 Ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, выставка кузнечного мастерства, мастер-классы, художественная выставка, программа для детей

16:00-19:00 «Родному Донецку» — концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры города

19:00-21:30 «DJDonFEST» - фестиваль ди-джеев с участием мастеров электронной музыки Донецкой Народной Республики и Российской Федерации



25 АВГУСТА

Бульвар Пушкина

12:00-18:00 «Цветущий город» — выставка цветов

13:00-19:00 «Карнавал детских чудес» — детская культурно-развлекательная программа

Сквер «Театральный»

12:00-19:00 Праздник «Театрального сквера»

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова

Праздничное мероприятие «Донецк 150 лет!»

19:00-19:00 Ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества

19:00-14:00 Спортивный праздник

11:00-16:00 Фестиваль национальных кухонь

19:00-21:30 Концертная программа с участием звезд российской эстрады: МАРСЕЛЬ, CYGO, Тимур РОДРИГЕЗ

21:30 Праздничный фейерверк



27-29 АВГУСТА

Художественный музей «Арт-Донбасс»

10:00-18:00 «Возьмемся за руки друзья» — фестиваль детского творчества