В ОРДО объяснили, как будет проходить повышение тарифов на услуги ЖКХ

12.08.2019 16:30

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ОРДО должно быть поэтапным. Об этом заявил так называемый «зампредседателя правительства ДНР» Владимир Пашков.



Представитель ОРДО отметил, что повышение тарифов «никто не будет делать ночью с 31-го декабря»:

«Во-первых, повышение должно быть поэтапное. Во-вторых, есть понятие — незащищенные слои населения. Мы разрабатываем на сегодняшний день систему субсидирования этих слоев населения. Это взаимодействие большого количества людей из разных ведомств. Работа ведется, мы это оцениваем. Есть достаточно сложные вопросы, но все они будут решены. На следующем заседании с главой, мы предоставим доклад, и тогда будут приниматься решения».

Источник: https://donpress.com