Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»

12.08.2019 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО распространяют информацию о «наступлении ВСУ»

В Минобороны Украины заявили, что на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области через подконтрольные ОРДО СМИ распространяется фейковая информация о наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ГУР МОУ.

В украинской разведке отметили, что члены НВФ распространяют фейковую информацию о наступлении ВСУ. Тем самым члены НВФ оправдывают собственные нарушения режима «тишины», а также формированию антиукраинского настроения среди местного населения.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ВСУ, наступление, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх