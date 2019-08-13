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Армия РФ наносит сокрушительные удары, разжигая ситуацию на Донбассе: ВСУ понесли потери
Российско-оккупационные войска атакуют позиции Вооруженных сил Украины по всей лини фронта на Донбассе, несмотря на объявленное перемирие.
В течение прошлых суток, 12 августа, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе террористы "Л/ДНР" десять раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог".
Зафиксировано, что в районе Широкино и Новотроицкого боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Павлополя и Талаковки оккупанты РФ применили стрелковое оружие. Вблизи Песков и Гнутово боевики обстреляли украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Также позиции ВСУ возле Зайцево пострадали от обстрелов противника из снайперского оружия. А в районе Майорска воины ОС попали под огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов один украинский военных был ранен.
Теги: Донбасс, армия, перемирие, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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