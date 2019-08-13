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Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
Страшное ДТП произошло сегодня, 13 августа, в 15:00. Жуткая автокатастрофа возле "Обжоры" в районе ж/д вокзала оккупированного Донецка унесла жизни, есть раненые.
В Сети распространили первые кадры с места ДТП, очевидцы и пользователи Сети шокированы произошедшей в "столице" "ДНР" аварией, сообщает "Диалог.UA".
По словам очевидцев, дорога в районе ДТП перекрыта до сих пор. К месту столкновения приехало много скорых. "В ДТП есть погибшие, дорога перекрыта… "двойки" не ходят, скорые мчатся"; "Две машины перевернутые на обочине, несколько людей лежало рядом"; "Столкновение двух машин, взрослые вроде живы, ребенку хана - лет пять девочке, видно, удар в грудную и голову сильный", – пишут в соцсетях. Сведения о жертвах аварии разнятся. По одним данным, погибли двое детей, по другим - один ребенок. Взрослые выжили. Очевидцы отмечают, что одна из погибших не выжила, потому что взрослые не пристегнули ребенка. "Да машины помяты, но ребенок, видно, сзади не был пристегнут"; "Два ребенка, четверых живыми в скорую лично помогал класть…" - пишут очевидцы.
Теги: Донецк, Донбасс, дети, авария, жертвы, гибель, ДТП, ДНР, соцсети
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