Крест Донбасса для новой власти: какое будущее ждет регион после выборов

13.08.2019 18:48

Несмотря на кардинальное обновление украинской власти, проблемы Донбасса не только остались, но и в какой-то мере усугубились. И хоть некоторые подвижки на пути к миру уже видны, появились и новые проблемы, решать которые будет очень непросто.

Проблемы Донбасса: необъявленная война

Президент Владимир Зеленский еще в инаугурационной речи назвал одним из приоритетов своей работы установление мира и возвращение временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей в лоно Украины. За словами последовали определенные действия – начались подвижки в воплощении в жизнь Минских договоренностей. В конце июня произошло разведение сил и средств в районе Станицы Луганской (чего не могли сделать с 2016 года), с 21 июля заключено очередное перемирие, которое пока демонстрирует неплохой результат.

Опасения, что Зеленский может "разменять" аннексированный Россией Крым на деоккупацию Донбасса не подтвердились. "Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было. В Крыму, я имею в виду, под оккупацией, под репрессиями, – пояснил позицию Зеленского советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев. – Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот".

Между тем, в "подвисшем" состоянии остаются болезненные вопросы, связанные с реализацией политической части Минских соглашений (амнистия, "особый статус", выборы на неподконтрольной территории). Нет подвижек и касательно обмена пленными. Как сдвинуть эти проблемы с мертвой точки – пока не ясно. Но пытаться "разжалобить" уступками страну-агрессора – Россию – вряд ли удачное решение.

"На сегодняшний день я вижу, что президент Зеленский пытается решить вопрос методом поддавков, уступок – отводим войска, "давайте прекратим стрелять". Из хорошего – мы пытаемся переломить ситуацию в плане информационной войны, где РФ одерживает победу за победой. В частности, роспропаганда активно тиражирует любое нарушение Минских договоренностей со стороны Украины. Особенно, когда прилетает "ответка" на окраины жилых населенных пунктов, откуда оккупанты традиционно обстреливают позиции украинских войск", – заявил изданию "Комментарии" военный эксперт, полковник запаса, работник оперативного управления Генштаба (с 2003 по 2006 гг.) Олег Жданов.

По его словам, для того, чтобы Путин пошел на реальные уступки, нужно осуществлять на него постоянное давление.

"За пять лет РФ так и не изменила своих решений по Крыму ("народный референдум") и Донбассу ("настамнет", "гражданская война"), – продолжает Жданов. – Единственный способ сдвинуть ситуацию с мертвой точки – это признание вооруженного конфликта между Россией или Украиной. Или угроза его признания. На всех переговорных площадках РФ должна быть стороной конфликта, ответчиком. Важно исключить попытки переговоров с представителями самопровозглашенных республик, которые могут их легитимизировать".

По словам военного эксперта, официальному Киеву следует настаивать на прямых переговорах с Москвой в присутствии третьих стран. И в этом смысле идея расширения формата переговорщиков за счет привлечения стран-гарантов Будапештского меморандума (предложена и Тимошенко, и Зеленским) видится Жданову более чем уместной.

"Россия должна быть названа стороной конфликта, – подчеркивает полковник. – А Украине пора, наконец, четко определиться: воюем мы или не воюем. А если воюем, то с кем. Это единственный способ закончить войну".

Проблемы Донбасса: языковой вопрос

Поджимает новую власть и языковой вопрос, особенно после принятия предшественниками незадолго до их ухода закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который значительно усиливает украинизацию. Учитывая, что в Минских соглашения прописано более глубокое использование русского языка на Донбассе (нежели на других территориях страны), новый закон стал своеобразной миной от прошлой власти.

Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уже заявил, что не исключает варианта предоставления русскому языку официального статуса на территории Донбасса. В подобном ключе высказывался и руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Да и сам глава государства Владимир Зеленский, вроде не против признать двуязычие на Донбассе (при условии, что государственным языком будет украинский).

"Велась информационная война, что нельзя говорить на русском языке. Но вот я – президент и говорю с вами, как хочу. Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, – я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить", – заявил недавно Зеленский в ответ на "языковой вопрос".

Но тут всё далеко не так просто. Аналитик Фонда "Демократические инициативы им. Кучерива Мария Золкина уверяет, что подобные уступки позволят создать на временно неподконтрольных территориях (в случае их интеграции) своеобразный социально-политический анклав, отдельный от Украины. "И это точно создаст проблемы в будущем", – подчеркивает Золкина.

По ее мнению, украинская власть должна декларировать свою готовность помогать или содействовать обычным гражданам пользоваться в частной и общественной жизни русским языком, но не отходить от принципиальной позиции, что единым государственным языком является украинский.

Проблемы Донбасса: экологический "привет"

Еще одной проблемой Донбасса является экология. И речь не только о наследии войны (минировании территорий; опасности проседания почвы из-за проблем с откачкой воды из затопленных шахт; проблем с водой; опасности попадания во время обстрелов в предприятия химической промышленности и т.д.). К этим неразрешенным проблемам добавилась еще одна – уже с подачи новой власти.

Недавно представители СБУ заявили, что уровень радиации на ArcelorMittal в Кривом Роге существенно превышает допустимые нормы. Комбинат попал "под раздачу" (дело об экоциде), инвесторы забеспокоились. Украина в очередной раз понесла репутационные убытки, а над рядом других крупных предприятий навис дамоклов меч.

"В Топ-10 предприятий – самых больших нарушителей экологии, вместе с "Арселором" входит 8 предприятий ДТЭК Рината Ахметова. В том числе близ Кривого Рога, а также в Мариуполе, Запорожье, Днепре. Розовые и черные облака есть также и в этих городах", – отмечает редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Проблемы Донбасса: чужой или свой

Если во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский получил на Донбассе большинство, то на парламентских пропрезидентскую партию "Слуга народа" на Донбассе не поддержали. Здесь СН обошли не только "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппозиционный блок", но даже "Партия Шария". Более того – по партийным спискам СН в регионе заняла чуть ли не последнее место.

Ситуация с выбором депутатов от мажоритарных округов оказалась не лучше. Только на одном округе в Луганской области победу одержал представитель "Слуги народа". В Донецкой области не прошел даже известный комик Сергей Сивохо. "Мы были ограничены там в ресурсах и возможностях", – поясняет поражение на Донбассе глава партии СН Дмитрий Разумков. Но дело тут, похоже, в другом.

"Парламентские выборы показали, что Украина проиграла информационную войну России на Донбассе. Судя по тому, что большинство здесь голосовало за партию Медведчука-Бойкоа, жители региона поддерживают их (читай – кремлевские) меседжи, что мы имеем гражданский конфликт, а Россия нам – не враг", – отмечает глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, главный редактор интернет-издания "ОстроВ" Сергей Гармаш.

По его словам, жители Донбасса не видят, что украинская власть хочет решать их проблемы. И не верят в то, что она способна это сделать.

"Выборы показали, что практически все украинские политические силы, включая новые, фактически "забили" на Донбасс. Не видя здесь своего электората, они даже не пытаются его тут выращивать, – продолжает Гармаш. – Партия "Слуга народа" "слила" регион, не выставив фактически ни одного более-менее известного мажоритарщика. "Голос" Вакарчука и вовсе решил "не заметить" Донецкую и Луганскую области. Окучивали регион лишь ОПЗЖ и Оппоблок, которым его оставили на откуп. Если не менять такого подхода, ситуация будет усугубляться. И Россия не упустит шанса для новых манипуляций. Что мы уже видим в очередной раз с языковым вопросом. Центральной власти следует учитывать особенности региона и делать на это скидку – и касательно языка, и касательно других болезненных тем. Важно услышать четкое разъяснение, как новая власть намерена решать вопросы войны и мира. Иначе будут "рецепты от Медведчука", которые пока более понятны жителям Донбасса. Как следствие – регион будет и дальше дрейфовать в сторону РФ, всё более отрываясь от Украины".

Проблемы Донбасса: рецепты есть, пора готовить

Прошлая украинская власть не прислушивалась к мнению экспертов, которые плотно занимаются проблемами Донбасса. Не только переселенцами, но и вопросами подконтрольной и неподконтрольной территорий, вариантами реинтеграции и т.д. У новой власти есть шанс доказать, что она умеет не только слушать, но и слышать.

Юрист-аналитик общественной организации "Донбасс-СОС" Остап Гункевич рассказал для издания "Комментарии", как новой украинской власти нужно решать социальные проблемы Донбасса.

"Должно быть обеспечено право получения пенсий жителями временно оккупированных территорий Украины (ВОТУ), – уверен он. – Сейчас получение пенсия жителями ВОТУ, как и внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) привязано к статусу переселенца. Для сохранения этого статуса, гражданину (если он проживает на ВОТУ) приходится каждые два месяца пересекать линию разграничения. Требование этого статуса является дискриминационным, т.к. для получения пенсии тем, кто имеет на это право, не должно быть никаких дополнительных условий (как и для остальных граждан Украины). Поэтому нужно менять законодательство таким образом, чтобы жители ВОТУ и ВПЛ получали пенсии в таком же порядке, как и остальные граждане Украины".

Также Гункевич уверен, что должен быть разработан соответствующий механизм оценки ущерба и компенсации за поврежденное и разрушенное вследствие конфликта имущество (определенные подвижки в этом направлении начались лишь в этом месяце).

Кроме того, уверен адвокат, следует обеспечить соответствующий механизм получения жителями ВОТУ украинских документов, а также украинского образования.

"И, наконец, должны быть созданы условия для широкого привлечения жителей Донецкой и Луганской областей к местному самоуправлению, в частности, путем реформирования системы военно-гражданских администраций", – считает представитель "Донбасс-СОС".

Ряд общественных организаций, экспертов и активистов, занимающихся проблемами оккупации Крыма и Донбасса, выступили с инициативой "Дай пять!". В ней они озвучили конкретные предложения представителям нового парламента касательно реализации системной внутренней политики в отношении временно оккупированных территорий.

Вот эта "великолепная пятерка":

1. Создать в новом парламенте Комитет по вопросам временно оккупированных территорий;

2. Создать парламентскую рабочую группу для наработки механизмов переходного правосудия (transitional justice);

3. Объединить Министерство информационной политики, Министерство по делам ветеранов и Министерство временно оккупированных территорий в новое трансформировано в подходах Министерство реинтеграции и национального единства;

4. Изменить закон о военно-гражданские администрации с целью превратить их в сервисные механизмы военно-гражданской сотрудничества (civil-military cooperation);

5. Принять законопроект об избирательных правах ВПЛ.

"Мы стремимся перезагрузить коммуникацию и сделать, наконец, вместе то, что предыдущая власть отчаянно саботировала все прошлые годы", – уверяют инициаторы инициативы "Дай пять!".

Между тем, эксперт программы "Советник по вопросам ВПЛ" Ирина Лоюк уверена, что касательно Донбасса нет простых решений и простых шагов.

"Решать проблемы Донбасса необходимо системно, начиная с документов стратегического уровня (государственная стратегия, политика и т.д.), – уверяет Лоюк. – Надеюсь, новая власть будет более ответственно относиться к этим проблемам, чем предыдущая".

Эксперт напомнила, что 15 ноября 2017 года Кабмин принял "Стратегию интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений касательно внутренне перемещенных лиц на период до 2020 года". План мероприятий по выполнению Стратегии был утвержден лишь через год.

"В начале 2019 года мы проводили мониторинг выполнения Стратегии и Плана мероприятий, – продолжает Ирина Лоюк. – Результаты неутешительны – мы отметили тенденцию несоблюдения сроков выполнения мероприятий, обозначенных в Стратегии. А это говорит о неэффективной политике государства касательно ВПЛ. И хоть переселенцы является лишь частью общих проблем конфликта на Донбассе, это показатель отношения к проблематике в целом".

По словам эксперта, новой власти следует привлекать негосударственные организации, которые плотно занимаются проблемами Донбасса, не только на стадии разработки стратегических документов.

"Следует подумать про внедрение социального заказа социальных услуг от негосударственных организаций, которые показали себя эффективными в решении гуманитарных проблем", – отмечает Лоюк.