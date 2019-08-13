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На Донбассе боевики 10 раз нарушили "режим тишины"
За минувшие сутки, 12 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины.
Один украинский военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.
"12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов. В частности, вблизи Пищевиков боевики ударили из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Два обстрела с применением ручных противотанковых гранатометов были зафиксированы неподалеку Широкино. Вблизи Новотроицкого велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Павлополя – из стрелкового оружия. Вблизи Талаковки боевики применили стрелковое оружие. В районе Песков российские наемники стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наши позиции были обстреляны два раза. Вблизи Зайцево боевики ударили из снайперского оружия, а неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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