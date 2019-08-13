Представитель РФ в ОБСЕ пожелал «укропам» смерти

13.08.2019 15:24

Российский гражданин Николай Алекеев, который является членом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в достаточно резкой форме высказывался в адрес Украины на своих страницах в социальных сетях.

Как передает replyua.net, об этом идет течь в сообщении пресс-службы ОБСЕ. Так, журналисты, что представитель миссии ОБСЕ, гражданин России Николай Алексеев на своей странице в Facebook, не пытаясь скрыть этого, демонстрировал свою ненависть к украинцам. В том числе, в своих сообщениях от 2017 и 2018 годов Алексеев желал смерти «тварям укропитекским», а еще прославлял «шахтеров ЛНР и ДНР».

В Мониторинговой миссии уже прокомментировали заявления Алексеева, пояснив, что в отношении россиянина были приняты соответствующие меры. Каких-либо других подробностей представительство ОБСЕ не указало.