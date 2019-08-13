Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» небольшая очередь

13.08.2019 10:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» небольшая очередь

Сегодня утром на подконтрольных Украине пунктах пропуска в Донецкой области все блокпосты работают согласно штатному расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/40;

КПВВ «Марьинка» — 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» — 30/50;

КПВВ «Гнутово» — 20/0.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 39 000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9115 человек и 1105 транспортных средств;

«Марьинка» — 8245 человек и 1400 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7295 человек и 1290 транспортных средств;

«Гнутово» — 4310 человек и 930 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 035 человек.



Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх