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Снятие экономической блокады с "Л/ДНР": Данилюк назвал условие для боевиков
Экономическая блокада с Донбасса может быть снята при равносильном шаге со стороны боевиков. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передает "Диалог.UA".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает снятия экономической блокады с Донбасса. Так, Данилюк заверил, что меры, которые были приняты СНБО, нельзя назвать экономической блокадой, так как торговля между территориями идет. Он пояснил, что в Киеве были вынуждены пойти на такие меры, так как в ОРДЛО отказались платить налоги с предприятий, которые там остались. Просто так ограничительные меры для Донбасса сняты не будут. Он заверил, что экономическая блокада с Донбасса может быть снята только в том случае, если последуют адекватные меры с другой стороны. Данилюк уверяет, что комплексные документы уже готовятся в СНБО, но он пока не может о них говорить.
Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР, боевики, ОРДЛО
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